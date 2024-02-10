سايحي: نولي أهمية كبيرة للتربية الصحية في مجال داء السكري

قال اليوم السبت وزير الصحة، عبد الحق سايحي،، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمجال التربية الصحية بخصوص السكري ومرضى السكري.

وجاء ذلك خلال إفتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر حول داء السكري و رمضان اين أكد سايحي، أن هناك جمعيات ناشطة جدا. في مجال ارساء ثقافة التربية الصحية، أين استطاعت الجزائر ان تخطوا خطوات عملاقة. لكن لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن نخطوها خاصة وان المجال التجاري والصناعي لايرحم.

وأوضح ذات المتحدث أن المجال التجاري والصناعي يعتمد على هامش الربح، في حين مجال الصحة يعتمد على هامش ربح المواطن. أكثر من ذلك. وهو ما استدعى أن تعتمد الحكومة على اصدار مجموعة من النصوص القانونية. التي تفرض على الصناعيين والتجاريين ان تحتوي المشروبات على نسبة معقولة من السكريات. وفق مقاييس طبية موثوقة كذك بخصوص الملح

الى جانب الرياضة اين تم فرض حصة مخصصة للرياضة. على مستوى المدارس والثانويات وهذا سيكون في لصالح التلميذ والطالب.

كما أكد سايحي أن هناك مجموعة من الميكانيزمات التي يسعى قطاعه إلى تطبيقها في هذا المجال وربطها بالتربية الصحية. وبتظافر جهود الجمعيات ومختلف المؤسسات العلمية سيتم الوصول الى النتئاج الرجوة والمحافظة على المرضى.

وكذلك الاصحاء الذين يوجد بينهم من لا يعتمدون على اساليب صحية في تغذيتهم في حياتهم اليومية، والتي قد تنعكس سلبا على صحتهم.

رمزي أحمد توميات

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