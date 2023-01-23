سايحي: لا يمكن أن تعطى الأدوية إلا بوصفة طبية

سايحي: لا يمكن أن تعطى الأدوية إلا بوصفة طبية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن التقدم الطبي التكنولوجي الحديث يفرض على الصيدلي مسؤوليات أخرى في المجال.

وأفاد سايحي خلال افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للصيدلة ، أن الصيدلي كان له كل التكفل والتحدي لمواجهة مرض لم نعرفه من قبل.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”أنه يجب علينا أن نضع مسؤولية الصيدلي في الأساس سواء في القطاع العام أو الخاص” مؤكدا أن المسؤولية واحدة وهي خدمة المريض وهي تتطلب أخلاقيات تمس كل فاعلي قطاع الصحة.

كما شدد وزير الصحة أن الإفراط في استهلاك الأدوية والمضادات الحيوية أمر غير مقبول. مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تعطى الأدوية إلا بوصفة. خاصة وأن الصيدلي له مسؤولية وفي حالات صعبة يتحمل المسؤولية الكاملة في ضل غياب الفاعلين في الأسرة الطبية. داعيا إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الإفراط الذي يضر بصحة المواطن.

وأكد نفس المسؤول على ضرورة الدخول في عالم جديد وهو عالم الرقمنة، الذي سهّل الولوج في عالم عصري. مشيرا إلى أن الرقمنة تخدم عمل الصيدلي والنظام الصحي .

رمزي أحمد توميات

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