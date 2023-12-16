سايحي: الجزائر عرفت تقدما في مجال الصحة العمومية وهذا الدليل

16 ديسمبر، 2023

أكد اليوم السبت وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، على أنّ الجزائر عرفت تقدما في مجال الصحة العمومية بدليل ارتفاع معدل الحياة.

وجاء ذلك على هامش إشرافه، على افتتاح أشغال “ماستر كلاس” حول سرطانات المسالك البولية، المنظم من قبل الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في طب الأورام SAFRO، بالتعاون مع الجمعية الفرنسية للمسالك البولية AFU.

وجدد سايحي التأكيد على الأهمية التى تكتسيها مثل هذه اللقاءات. من خلال فتح المجال للنقاش حول عديد الأمراض على غرار داء السرطان ويأتي ذلك من خلال فرض وسائل واستراتيجيات تضمن التكفل بجميع المرضى. وتقوم أساسا على مبدأ الوقاية للوصول إلى النتائج المرجوة وذلك عن طريق وضع قانون حول الوقاية يحدد المسؤوليات.

وذكّر ذات المتحدث، أن الجزائر عرفت تقدماً في مجال الصحة العمومية بدليل ارتفاع معدل الحياة. وهي التي ستُتعزز بشكل أكبر مع اعتماد الوقاية كفعل مسؤول وليس مجرد نصائح أو توجيهات.

ليديا كبيش

16 ديسمبر، 2023

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