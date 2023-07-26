سايحي: التكفل بـ325 جريح جراء الحرائق

26 يوليو، 2023

أعلن اليوم الأربعاء وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، عن تسجيل 325 جريح أصيبوا في حرائق الغابات التي مست مختلف ولايات الوطن.

وأكد سايحي، على هامش زيارته التفقدية لمستشفى زرالدة للحروق الكبرى،، على أنه لم يتم تسجيل أي نقص في الأدوية، مشددا على أن الأدوية الخاصة بالحروق متوفرة.

وأشار ذات المتحدث، الى عدم وجود أي أزمة في هذه النوع من الأدوية مبرزا إنشاء خلية أزمة على مستوى الصيدلية المركزية من أجل متابعة توفير وتوزيع كل الأدوية وإلى جميع الولايات المتضررة من حرائق الغابات.

وعاين وزير الصحة، خلال تواجده في مستشفى زرالدة الحالة الصحية للمصابين جراء حرائق الغابات عبر مختلف ولايات الوطن

رمزي أحمد توميات

26 يوليو، 2023

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