سارق المركز البريدي لبئر خادم بالعاصمة في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الثالث بأمن المقاطعة الادارية بئر مراد رايس من توقيف مشبته فيه في حالة تلبس عن سرقة المركز البريدي لبئر خادم، حسب بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و بدأت مجريات القضية حسب بيان الأمن، على إثر نداء من قاعة العمليات بمركز القيادة والسيطرة مفاده وجود شخص مشبوه أمام مقر مركز البريد لبئر خادم، و عليه قامت الضبطية المناوبة مباشرة بإسداء تعليمات لمتنقل القطاع من أجل موافاتها بعرض حول القضية.

و كانت أطوار العملية حسب المصدر ذاته ، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة حيث تمكنت خلالها عناصر الأمن الحضري من توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس ، حيث قام هذا الأخير بالسطو على المركز البريدي أين إستولى على مبلغ مالي من داخل صندوق الموزع الألى يقدر بـ 431.000 دج وهذا بإستعمال قاطعة كهربائية ، مخفيا وجهه بغطاء حتى لا يتعرف عليه المارة.

ليتم توقيفه في الأخير متلبسا بالجرم و اقتياده لمقر الأمن الحضري الثالث بئرخادم من أجل مباشرة الإجراءات القانونية، أين تم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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