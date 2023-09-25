سارقو بالوعات الصرف الصحي بالعاصمة في قبضة الأمن

25 سبتمبر، 2023
توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة بالوعات الصرف الصحي بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مصالح الأمن الحضري الثاني أولاد الشبل، بأمن المقاطعة الادارية بئر التوتة، من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم، عن قضية سرقة بالوعات الصرف الصحي على مستوى قطاع مدينة أولاد الشبل، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال، حسب ذات المصدر، إثر دوريات ليلية لعناصر المصلحة، حيث لفت انتباههم في حدود الساعة 00 : 04 صباحا، أشخاص قاموا بإخفاء أغطية لبالوعات الصرف الصحي في وسط الأحراش، بعد أن قاموا بسرقتها من الطريق العمومي، ليتم توقيفهم في حالة تلبس و تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري لاستكمال الإجراءات القانونية.
و تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، كشفت التحريات أن المشتبه فيهم قاموا فعلا بسرقة هاته الأغطية من الطريق العام، وهذا بعد تأكيد شكوى رسمية من قبل الممثل القانوني لبلدية أولاد الشبل بصفته طرف مدني في القضية، يضيف ذات البيان.
هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، يختم المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور
25 سبتمبر، 2023

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