زيدي: 15 بالمائة نسبة التوقف عن العمل بمراكز البريد ومتابعات قضائية ضد المحرضين

قال المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي، أن:” توقف عمال البريد عن العمل في بعض الولايات لا يمكن تسميته بالإضراب”، مؤكدا على أنه توقف مفاجئ وغير شرعي.

وحسب تصريح زيدي للتلفزيون العمومي، فإن التوقف عن العمل كان بطريقة غير شرعية من طرف بعض العمال في بعض الولايات. غير أن الأغلبية لم يتبعو دعوات التوقف عن الإضراب.

وأكد ذات المتحدث، أن بعض الأطراف حالولة اغتنام الفرصة وبطرق ملتوية وغير قانونية المساس بعمل مؤسسة البريد. كما أن التوقف عن العمل اختيار الوقت واليوم الذي يتزامن مع موعد صب منحة البطالة لم يكن بريئ.

وشدد المدير العام، على أنه توقف مفاجئ، ولا يمكن تسميته بالإضراب لأن الإضراب له ضوابط، كاشفا أن المؤسسة ستقوم بمتابعات قضائية ضد الأشخاص المحرضين عن التوةقف عن العمل على خلفية نداءات مشبوهة عبر الفايسبوك.

كما أكد نفس المسؤول على أن مؤسسة بريد الجزائر فتحت باب الحوار أمام كل العمال. وتولي اهتمام خاص بعمال الشبابيك من خلال إضفاء العدالة الإجتماعية عليهم وحمايتهم. مبرزا أن سنة 2023 سيكون عام لعمال الشبابيك.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...