زيتوني يُشارك بتنزانيا في أشغال اليوم الأول للإجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

زيتوني يُشارك بتنزانيا في أشغال اليوم الأول للإجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

شارك اليوم، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بدار السلام (جمهورية تنزانيا المتحدة)، في أشغال اليوم الأول للإجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF.

و تناول الاجتماع حسب بيان وزارة التجارة، تقرير الأمين العام لسنة 2023 ، كما ناقش وزراء التجارة مدى تقدم كل من بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التجارة الإفريقية، بالإضافة إلى بروتوكول الإستثمار الذي سيتم رفعه إلى رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي لإعتماده.

وفي كلمة القاها بالمناسبة ، أكّد زيتوني على ضرورة تسريع وضع حيز التنفيذ ماتبقى من الملفات قيد النقاش، والابتعاد عن كل ما يُعطّل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري، من خلال تبني الملفات قيد المناقشة كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج.

تجدر الاشارة ، أن أشغال هذا الإجتماع ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس 07 ديسمبر، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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