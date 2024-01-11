زيتوني يُؤكد على أهمية تكثيف الجهود في مجال مراقبة الأجهزة الكهرومنزلية والمواد الاستهلاكية

قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، بزيارة عمل إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.

وخلال هذه الزيارة، عقد الوزير حسب ذات المصدر، جلسة عمل مع إطارات المركز، حيث تم الوقوف على أهم الاختلالات والعراقيل التي تواجه هذه الهيئة، وكذا وضعية المخابر التابعة لها عبر كامل التراب الوطني، قصد العمل على تحسين الخدمات المقدمة في مجال حماية المستهلك.

وفي هذا الإطار، أمر وزير التجارة بإعداد دراسة خاصة بإعادة هيكلة المركز، بهدف تحسين وتعزيز دوره في مراقبة الجودة والسلامة في المنتجات، وتوسيع نطاق عمله لضمان تغطية أوسع للقطاعات ومختلف الصناعات، وضمان تطابقه مع أحدث المعايير الدولية، يضيف المصدر ذاته.

وبهدف تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وضمان سلامة المستهلكين، أشار الوزير زيتوني إلى أهمية تكثيف جهود المركز في مجال مراقبة الأجهزة الكهرومنزلية والمواد الاستهلاكية، من خلال تعزيز الفحص على هذه الأجهزة لضمان مطابقتها وفقا للمعايير المعمول بها.

كما أكد زيتوني على ضرورة زيادة تحاليل الجودة والنوعية الخاصة بالمواد الاستهلاكية وتأكيد توافقها مع المعايير الصحية والغذائية، قصد حماية المستهلك الجزائري.

شرف الدين عبد النور

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