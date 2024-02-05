زيتوني يعلن عن إحصاء 54 سوق لبيع الخضر والفواكه بالجملة في الجزائر

تحصي الجزائر شبكة واسعة من أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه، بلغت 54 سوقا، منتشرة على التراب الوطني، حسبما كشف عنه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

وجاء ذلك في لقاء جمعه بمسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، الإثنين، بدار الجزائر في قصر المعارض أين قال أن 41 سوقا تسيرها الجماعات المحلية، 9 تابعة للشركة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماقروس”، 3 متعاملين خواص في كل من تيزي وزو، باتنة، سيدي بلعباس، بالإضافة إلى سوق لتعاونية فلاحية في سعيدة.

وأكد ذات المتحدث، أن الدولة حريصة على تطوير وتحديث وعصرنة هذه المرافق العامة لتحسين أدائها الاقتصادي وتنويع نشاطاتها التجارية.

وشدد وزير التجارة على أن مصالح دائرته الوزارية حرصت على توفير مختلف المرافق العامة والخدمات الضرورية، العمل على إعادة تأهيل الهياكل والبنى التحتية الحالية، اعتماد معايير الحوكمة في تسيير المرفق العام باحترام معياري الكفاءة والفاعلية، المساهمة في تنشيط الحركة التجارية وخلق الأقطاب الاقتصادية.

وكذا ضرورة التفكير في إقامة الشراكات المربحة مع كبرى المساحات التجارية الوطنية أو الأجنبي، بالإضافة إلى إنشاء غرف تبريد وتخزين على مستوى أسواق الجملة.

في المقابل أكد نفس المسؤول على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتجين والفلاحين لحماية منتجاتهم وتشجيعهم أكثر على مضاعفة الإنتاج المحليّ، بهدف حماية الفلاح من السماسرة والوسطاء.

رمزي أحمد توميات

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