زيتوني يشرف على تنصيب عمر هلايلي مديرا عاما للتجارة الخارجية

19 نوفمبر، 2023

أشرف اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمقر الوزارة، على مراسيم تنصيب المدير العام للتجارة الخارجية، عمر هلايلي، حيث حضر مراسيم التنصيب كل من الأمين العام لوزارة التجارة، و رئيسة الديوان وإطارات الإدارة المركزية.

و أكد الوزير زيتوني خلال هذه المناسبة، على الدور البالغ الأهمية لهذه المديرية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الصادرات ومواصلة رفع حصة الصادرات خارج المحروقات، وفاءً بالتزامات رئيس الجمهورية، وفق الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لبلوغ كل الأهداف المسطرة، حسب بيان وزارة التجارة.

كما حثّ زيتوني، المدير العام الجديد بتطوير هذه المديرية والإعتماد على الرقمنة كآلية أساسية، وفتح الأبواب لمقترحات المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في المجال والتعاون مع الشركات الناشئة .

تجدر الإشارة أن عمر هلايلي، إطار من إطارات القطاع، وكان يشغل منصب المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات ناحية بشار قبل أن تتم ترقيته لهذا المنصب، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

19 نوفمبر، 2023

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