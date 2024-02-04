زيتوني يشرف على إفتتاح المعرض الدولي لصناعة المشروبات بقصر المعارض

أشرف اليوم الأحد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، على افتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة “بيفالغ”.

وينظم هذا المعرض، في الفترة من 4 إلى 7 فيفري بقصر المعارض “صافكس”، في الجزائر العاصمة أين سيشكل فرصة لمهنيي القطاع لعرض منتوجاهم وقدراتهم أمام الجمهور العام. واكتساب الخبرات والتجارب وعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال.

هذا ويعد المعرض فرصة لإبرام إتفاقيات وشراكات لترقية هذه الشعبة وإيصالها نحو الأسواق الخارجية. مما يساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.

ليديا كبيش

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