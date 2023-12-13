زيتوني يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، بعثة عن صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جيريغات ، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق.

و استعرض زيتوني خلال هذا اللقاء، الإصلاحات التي قام بها قطاع التجارة وترقية الصادرات خلال السنة الجارية، وكذا التطلعات الخاصة بسياسة التجارة الداخلية و الخارجية، مذكرا بأهم الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، حسب بيان وزارة التجارة.

شرف الدين عبد النور

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