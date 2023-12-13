زيتوني يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

13 ديسمبر، 2023
زيتوني يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي
إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، بعثة عن صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جيريغات ، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق.
و استعرض زيتوني خلال هذا اللقاء، الإصلاحات التي قام بها قطاع التجارة وترقية الصادرات خلال السنة الجارية، وكذا التطلعات الخاصة بسياسة التجارة الداخلية و الخارجية، مذكرا بأهم الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، حسب بيان وزارة التجارة.
شرف الدين عبد النور
13 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يهنئ الجزائر على  إستراتيجيتها الرامية الى إنعاش النمو

23 نوفمبر، 2021

حزب إتحاد قوى التقدم يدين زيارة وفد هيئة المحامين إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

24 مايو، 2022

عطار: بعد فتح الحدود خلال شهر مارس المقبل سيعرف الاقتصاد العالمي انتعاشا

30 نوفمبر، 2020

 اعتماد حسن رابحي سفيرا للجزائر لدى كوريا الديمقراطية الشعبية

24 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: