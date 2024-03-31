زيتوني يدعو إلى تكثيف الجهود لضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين في عيد الفطر المبارك

عقد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقييميًا مع المدراء الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حضرها الإطارات المركزية، خُصّص لمناقشة تطورات السوق خلال شهر رمضان الكريم، وعطلة عيد الفطر المبارك.

و تم خلال الاجتماع، حسب بيان وزارة التجارة، إستعراض الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لضمان توفر السلع الأساسية وبأسعار معقولة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير، أن التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، واجراءاته الإستباقية لضمان توفير السلع الأساسية من خلال فتح مجال استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، ضبط الأسواق بشكل جيد خلال شهر رمضان الكريم، رفع حصة المطاحن الخاصة من القمح، ومضاعفة إنتاج الزيت والسكر ساهم في استقرار السوق خلال هذا الشهر الفضيل.

وأثنى زيتوني على التعاون والتنسيق التام بين وزارات التجارة وترقية الصادرات ، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، وزارة الصناعة والإنتاج الصدلاني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومساهمتهم الفعالة في استقرار أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ووفرتها.

كما أشاد طيب زيتوني، بجهود الإطارات المركزية والمدراء الجهويين والولائيين ومفتشي وأعوان الرقابة خاصة، في تنفيذ السياسات والتدابير التي تم اتخاذها، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الفعال لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الاطارات والمدراء على مواصلة العمل بنفس الحماس والاجتهاد خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، داعيًا إلى تكثيف الجهود لضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين في هذه المناسبة الدينية.

شرف الدين عبد النور

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