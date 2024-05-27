زيتوني يدعو إلى إنشاء مجلس جزائري تونسي ليبي لرجال الأعمال

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، من ولاية الطارف، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، ورؤساء الغرف والهيئات العمومية التونسية والليبية، لدراسة إمكانية إنشاء مجلس ثلاثي لرجال الأعمال (جزائري-تونسي- ليبي)، ليكون بمثابة منصة تساهم في التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في كل دولة، وآلية فعالة لتعزيز التبادلات التجارية، مع تكثيف تنظيم المؤتمرات والمعارض، قصد توطيد العلاقات الإقتصادية المشتركة.

وحثّ زيتوني، رجال الأعمال الجزائريين، ونظرائهم في ليبيا وتونس، للإستفادة من انتمائهم إلى الفضاءات الاقتصادية الإقليمية، وما تُتيحه من امتيازاتٍ جبائيٍة وإعفاءاتٍ ضريبيةٍ، لدفع عجلة التعاون المشترك، على غرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).

و أكد الوزير زيتوني، في كلمته، أن الجزائر كرّست منذ استقلالها، مبدأ ثابتًا في سيَّاستها الخارجية، وهو “حسن الجوار والتعاون” مع أشقائها في المنطقة المغاربية ودول الساحل، وعلى هذا الأساس-يضيف الوزير- جاءت مساعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإحياء جهود التكامل الإقليمي، من خلال البحث عن أطُر مشتركة للتنسيق مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي.

كما قال الطيب زيتوني، أن ما يجمع الجزائر وتونس وليبيا، ينبغي أن يدفع بنسق التجارة البينية إلى أعلى مستوياتها، بما يمهّد إلى إنجاز بُنَى تحتية مشتركة، لتنمية المناطق الحدودية، وإرساء دعائم صلبة للتكامل الاقتصادي، الذي تراهن عليه دول العالم، لمواجهة كافة التحديات الإقليمية، مؤكدا أن اللقاء التشاوري الأول المنعقد في 22 أفريل المنصرم، بالعاصمة التونسية، وقبله لقاء القادة الثلاث في الجزائر، بمناسبة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أتى من أجل تجسيد الإرادة السياسية المشتركة، لتعميق التعاون الإقليمي والشراكة الاقتصادية في بُعدها الاستراتيجي.

وكشف وزير التجارة، أنه تجسيدًا للبند الرابع من مخرجات لقاء القادة، قام قطاع التجارة بتشكيل فوج عمل مهمته الأساسية اتخاذ ومتابعة التدابير الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تُعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث ، وبحث السبل الكفيلة بالرفع من حجم التبادل التجاري، وتسريع إنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة،

و أكد في ذات السياق، أن تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بعقد منتدى لرجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في تونس و ليبيا، جاء لغرض تطوير آفاق التعاون الاقتصادي، وعقد الشراكات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، “على أن تتعدّد هذه اللقاءات بين الغرف التجارية في البلدان الثلاثة ولاسيما الحدودية منها لأنها ستكون الفضاء الأنسب لتحقيق ما يطمح إليه المتعاملون الاقتصاديون من شراكات تجارية واعدة”، يقول ذات المتحدث.

شرف الدين عبد النور