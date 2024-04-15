زيتوني يترأس الدورة الأولى للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة بين البلدان الأفريقية

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، مناصفة مع رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة بين البلدان الأفريقية IATF، اولوسيجون اباسانجو، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية سابقاً، الدورة الأولى للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة بين البلدان الأفريقية IATF2025، بحضور الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين.

و تم خلال اللّقاء، حسب بيان وزارة التجارة، إستعراض مشروع جدول الأعمال و مشروع محضر الاجتماعين الثامن والتاسع للمجلس الاستشاري.

كما تم، حسب ذات المصدر، إستعراض صلاحيات المجلس الاستشاري لمعرض التجارة بين البلدان الأفريقية IATF2025 اتي ستحتضنها الجزائر، بالإضافة إلى عرض المستجدات بشأن حالة الاستعدادات لمعرض IATF2025، بمعرفة موعد ومكان انعقاد الاجتماع المقبل.

شرف الدين عبد النور