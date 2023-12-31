زيتوني يترأس إجتماعا لمناقشة الإجراءات الضرورية المتعلقة بالمنتجات الواسعة الإستهلاك 

ترأس مساء اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع إطارات المديرية الجهوية ومديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

و تم خلال هذا اللّقاء حسب بيان وزارة التجارة، إستعراض ومناقشة الإجراءات الضرورية لضمان التموين ووفرة المنتجات خاصة الواسعة الإستهلاك، وكذا التحضيرات الجارية لشهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تكثيف العمل الرقابي لضمان سلامة وصحة المستهلك.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...