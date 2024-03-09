زيتوني يؤكد: قدرتنا الشرائية لا بأس بها مقارنة بالدول الجارة

9 مارس، 2024

أكد وزير التجارة الطيب زيتوني، أن رفع القدرة الشرائية للمواطنين أمر من سمات الجزائريين والمتضامنين مع أبناء وطنهم، مضيفا بالقول:” أن قدرتنا الشرائية لابأس بها مقارنة ببعض الدول، خاصة الجارة”.

وجاء ذلك في ندوة اقتصادية لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، حول التخفيضات الخاصة بشهر رمضان، حيث ذكر زيتوني بالإلتزام رقم 29 لرئيس الجمهورية، والذي يؤكد الدور الحيوي لحماية القدرة الشرائية.

و أشار ذات المتحدث إلى أنهم اليوم ينخرطون في هذ المسعى في الحفاظ على القدرة الشرائية، مشيدا بموقف مجلس التجديد الإقتصادي، والدور الحيوي له في تعزيز الإستقرار الاقتصادي للبلاد. وتعزيز الثقة في المنتجات الجزائرية المحلية والصناعة الوطنية في الأسواق المحلية.

كما أعرب وزير التجارة عن شكره لجميع المنتجين المصنعين الجزائريين على انخراطهم الإرادي في هذا المسعى. والتي تثبت أن الجزائري ليس جشعا، ويستغل المواسم للرفع من الأسعار.

رمزي أحمد توميات

9 مارس، 2024

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