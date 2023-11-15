زيتوني يؤكد: شعبة التمور ستكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، على ضرورة الرفع من صادرات التمور وتخطي حاجز 75 مليون دولار، شعبة التمور من بين الشعب الفاعلة والواعدة التي تُمكننا من تحقيق أرقام كبيرة جدا.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الصالون الدولي للتمور بقصر المعارض اليوم، أين أكد أن هذا الصالون الذي جاء تحت شعار “تمورنا.. أصالة واقتصاد مستدام” مهم جدا في معالجة العراقيل التي تواجه هذه الشعبة.

وكشف ذات المتحدث، أن الجزائر تمتلك 20 مليون نخلة منها 16 مليون مُنتجة ما يقارب 1 مليون و500 ألف طن منتجات من مختلف أنواع التمور

وأوضح وزير التجارة، أن هذا الأمر يدعو إلى الافتخار، مضيفا: “نفتخر أننا نمتلك أحسن التمور وأجودها في العالم إن لم نقل الأجود”.

وأضاف زيتوني بالقول: “صالون من هذا النوع والتقاء الفاعلين والمنتجين يُمكّننا من وضع الإصبع مباشرة على الجرح لمعالجته، وندائي إلى إخواني الفلاحين هو العمل معا من أجل تنظيم هذه الشعبة لتصديرها إلى الخارج وجعلها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني”.

ليديا كبيش

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