زيتوني: “فتح 477 سوقا جواريا بمشاركة 8402 متعامل إقتصادي بمناسبة شهر رمضان”

قال وزير التجارة وترقية الصادرات ، الطيب زيتوني، اليوم، خلال مشاركته رفقة وزير الاتصال، محمد لعقاب ، في الندوة الاقتصادية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت شعار “وطنيون اقتصاديا ..متحدون اجتماعياً”، و التي أشرف عليها رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، حول مبادرة التخفيضات الخاصة بشهر رمضان، التي أطلقتها وزارة التجارة، أنه بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تم فتح 477 سوقا جواريا، يشارك فيه 8402 متعامل إقتصادي.

و دعا الطيب زيتوني، في ذات السياق، الجميع للانضمام إلى “مسعى وزارة التجارة، التي نأمل أن تكون سنة حميدة، لأن انخراطكم يُعبر عن قيم التضامن التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف، ويعكس الروح الوطنية والمسؤولية المجتمعية التي يتمتع بها شعبنا الجزائري، كما أدعوكم للمشاركة بقوة في الأسواق الجوارية لكي يقتني المستهلك الجزائري حاجياته من المنتج مباشرة ووضع حد للإنتهازيين والوسطاء”.

و أضاف الوزير، “إن تفاعلكم السريع والفعّال، لرفع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتي تضمنها الالتزام ال 29 للسيد رئيس الجمهورية، يؤكد على الدور الحيوي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. إن جهودكم المخلصة تعزز الثقة في المنتجات المحلية وتعزز مكانة الصناعة الوطنية في السوق المحلية والعالمية”.

كما توجه وزير التجارة، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المنتجين والمصنعين الجزائريين على انخراطهم في مسعى وزارة التجارة وترقية الصادرات، الخاصة بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

و قال، “إن تفاعلكم الإيجابي يعكس روح المواطنة ، التضامن والتعاون و التزامكم الحقيقي بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعب الجزائري”.

و تابع زيتوني، “فخورون بالتزامكم ودعمكم لمسعى وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال هذا الشهر الكريم. إن إسهامكم الإيجابي يعكس تفانيكم في خدمة وطنكم وشعبكم، ويعزز دوركم الفعّال في بناء اقتصاد قوي ومزدهر”.

كما نوّه الوزير زيتوني، بأن المقاربة التشاركية جزء لا يتجزأ من استراتيجية وزارة التجارة وترقية الصادرات، كعامل رئيسي لتنظيم السوق الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي، “ايمانا منا بأن التعاون والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والجمعيات المهنية هو الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا الاقتصادية بشكل فعال ومستدام”، يضيف الوزير.

و ختم وزير التجارة، مداخلته، قائلا، “وإنني لأغتنم هذه الفرصة لأعبر من منبري هذا، عن شكري العميق لجميع وسائل الإعلام الوطنية على مشاركتهم الفعّالة وتفاعلهم الإيجابي في حملة الحد من التبذير التي أطلقتها دائرتنا الوزارية. إن دوركم الحيوي في نقل الرسائل وتوعية الجمهور حول أهمية ترشيد الاستهلاك وتقليل الهَدر يُسهم بشكل كبير في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها، كما أنه يعكس الوعي والمسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها صحافتنا”.

شرف الدين عبد النور

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