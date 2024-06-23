زيتوني: “تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورة ملحةً لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر”

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، على أن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورة ملحةً لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، مشيرا إلى أن قوة الدول أصبحت تقاس بقوة اقتصادياتها.

و قال الطيب زيتوني، في ذات السياق، خلال إشرافه رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بفندق الأوراسي، بالعاصمة، على انطلاق ملتقى حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، أن تنشيط التجارة الخارجية، لن يحقق الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم.

و كشف وزير التجارة، في كلمته، أن الرهانات الاقتصادية العالمية تفرض اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية، لإرساء شبكة علاقات قوية، مبنية على مبدأ “رابح – رابح” مع كل الشركاء الاقتصاديين الجزائريين.

ولهذا الغرض-يضيف الوزير- فإن دور مجالس رجال الأعمال لا ينبغي أن يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج وتشبيك شراكات استراتيجية واعدة.

و نوّه الوزير زيتوني، بالزيادةً الملحوظة في الإنتاج، التي عرفتها العديد من الشُعب الإنتاجية، الأمر الذي عزّز، حسب الوزير، من الاكتفاء الذاتي، وقلّل من تبعية الجزائر للأسواق الخارجية، مذكّرا بالتطورات المحققة في جودة المنتجات الجزائرية، التي أصبحت، حسبه، ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن، وتنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية.

كما أشار وزير التجارة، إلى أن كل هذه الإصلاحات لم تكن مجرد سياسات وإجراءات عقيمة، بل هي ترجمة لالتزام رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على تلبية احتياجات الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعاتهم، منوّها بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و التي مكّنت الجزائر-حسب وزير التجارة- من تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، “ففي ظرف أربع سنوات ونصفه حقق اقتصادنا الوطني نتائج إيجابية وملموسة، حولت الجزائر من بلد مستورد لكل احتياجاته، إلى بلدٍ مُنتج ومصدر لكثير من السلع”، يقول الوزير.

شرف الدين عبد النور