زيتوني: تسجيل أرقام مهولة للمضاربة غير المشروعة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، عن أرقام مهولة للمضاربة غير المشروعة تم تسجيبها إلى غاية 22 مارس.

وأفاد زيتوني أخلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية تم إلى غاية 22 مارس تسجيل 32 ألف و130 تدخل. مكن مصالح الرقابة من تسجيل 48 جنحة وتحرير 48 محضر متابعة قضائية.

في حين قامت مصالح الرقابة بحجز 690 طن من المواد الغذائية بقيمة إجمالية، تقدر بـ 173 مليون دينار، يضيف ذات المتحدث.

اما بخصوص التدخلات الميدانية فقد تم تسجيل 25 الف و92 تدخل لدى التجارة بالتجزئة. التجارة بالجملة 5902 تدخل. الإنتاج بـ 838 تدخل. محلات المستوردين 298 تدخل للمراقية اليومية.

وتتعلق المنتوجات موضوع المضاربة في الزيت 95 ألف لتر، الحليب 7888 لتر، السكر 11 طن، الخضر والفواكه أرقام مهولة.

رمزي أحمد توميات

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