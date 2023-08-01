زيتوني: المكيفات إرتفعت بـ80 بالمائة وهذا هو السبب

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن ارتفاع أسعار المكيفات الهوائية سببه الجشع إن لم تكن مؤامرة.

وجاء ذلك في كلمة لوزير التجارة على هامش لقائه مع منتجي ومستوردي الأدوات المدرسية تحضيرا للدخول المدرسي

وقال زيتوني :”أن هناك شبكات تتلاعب بالإقتصاد الوطني وبجيوب المواطنين”، مؤكدا أن قانون المضاربة سيطبق على من يريد التلاعب بجيوب المواطنين.

وكشف ذات المتحدث، أن البورصة العالمية مستقرة وأسعار الشحن والنقل تنخفض لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، ميرزا أن أسعار المكيفات لم ترتفع في المصنع والجملة لكن في محلات التجزئة إرتفعت بـ 80 بالمائة.

رمزي أحمد توميات

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