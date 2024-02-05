زيتوني: “الدولة حريصة على تطوير أسواق الجملة لبيع الخضر و الفواكه لتحسين أدائها الإقتصادي”

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، على انطلاق اللقاء التحضيري لشهر رمضان المبارك مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه وجمعيات حماية المستهلك على المستوى الوطني، وذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يجريها القطاع مع مختلف الشركاء والمهنيين، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.

و أكد وزير التجارة في كلمته، على أن الدولة حريصة على تطوير و تحديث و عصرنة أسواق الجملة لببيع الخضر و الفواكه، لتحسين أدائها الإقتصادي و تنويع نشاطاتها التجارية، بالشكل الذي يساهم في وضع مخطط وطني للتوزيع قصد ضبط السوق و انتظام عمليات التموين، مما ينعكس ايجاببا على القدرة الشرائية للمواطن.

كما أشار زيتوني إلى أنه تم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية و برنامح عمل الحكومة، مباشرة التحضير لشهر رمضان الفضيل، قصد ضبط برنامج مشترك بين القطاعات الحكومية لإتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة على جميع الأصعدة، لاسيما من الجوانب التضامنية، الأمنية، الصحة العمومية، و نظافة المحيط، وكذا جانب التموين التموين لضمان صيام هذا الشهر في أحسن الظروف و في جو من الرحمة و السكينة.

و دعا وزير التجارة خلال لقاء اليوم، التجار و كافة مسيري أسواق الجملة للخضر و الفواكه، للحرص على الإنخراط في إستراتيجية الدولة الرامية إلى ضمان تموين منتظم بأسعار في متناول المواطن الجزائري، “ليكون شهر خير ورحمة على الجميع”، يضيف الوزير.

كما دعا الوزير زيتوني أيضا، مسيري الأسواق جميعا إلى إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق، خلال شهر رمضان، مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة ضمان مداومة العيد المبارك، ومتابعة تدفّق الخضر و الفواكهبصفة يومية، و تسهيل تسويق منتوجات الفلاحين، و كذا الحرص على إشهار الأسعار و متابعتها يوميا.

شرف الدين عبد النور

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