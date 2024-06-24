زيتوني: “الجزائر تتطلّع إلى تعميق الشّراكة مع تركيا في الشُّعب الإنتاجية الواعدة”

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، أن الجزائر تتطلع إلى تعميق الشراكة مع تركيا وتوسيع مجالاتها، لاسيما في الشعب الإنتاجية الواعدة، على غرار المنتجات الزراعية والغذائية والتحويلة، المنتجات الميكانيكية والكهرومنزلية، الصناعات البلاستيكية والتوظيب، المنتجات المدمجة في سلاسل القيمة العالمية، وقطاع السياحة والخدمات.

و جاء ذلك، خلال إشراف وزير التجارة، رفقة وزير التجارة التركي، عمر بولاط، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي، بمشاركة رجال الأعمال الجزائريين والأتراك، لبحث شراكات واستثمارات مشتركة.

و أشار زيتوني في كلمته، إلى أن العلاقات الجزائرية-التركية هي علاقات عريقة ومتجذرة في التاريخ، حيث تجمع البلدين قواسم مشتركة، مضيفا أن البلدين يتبادلان نظرةً إيجابيةً يَسودها التفاهم والاحترام، وأساسُها سيادةُ القرار الاقتصادي والتعاون التجاري، والمبني على منطق (رابح/ رابح)، كما يفهمه جيّدا “أصدقاؤنا الأتراك الذين يرفضون مثلنا كافة أشكال الوصاية والإملاءات والهيمنة الاقتصادية”، يقول الوزير.

و نوّه الطيب زيتوني، بالزخم المتصاعد الذي شهده التعاون الاقتصادي المشترك منذ مطلع سنة 2020، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين تركيا والجزائر 6.3 مليارات دولار، خلال العام الماضي، مبرزا أن الجزائر تتطلع إلى بلوغ الأهداف المسطرة خلال لقاء رئيسي البلدين، وتوجيهاتهما الرامية إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها وتوسيعها، مع مواصلة الجهود واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما دعا وزير التجارة، المؤسسات التركية والجزائرية إلى الولوج إلى السوق الإفريقية، “التي تجمعنا معها منطقة حرة تمنح مداخيل بقيمة 3000 مليار دولار أمريكي”، مؤكدا أن الجزائر تسعى إلى تحقيق التكامل الإفريقي من خلال عدة مشاريع هيكلية ذات بُعد قاري، على غرار الطريق العابر للصحراء، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز خمس مناطق للتجارة الحرّة لتحقيق عمقها الإفريقي.

هذا و بحث وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة نظيره التركي، عمر بولاط، على هامش المنتدى، سبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

شرف الدين عبد النور