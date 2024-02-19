زيتوني: الجزائر اليوم سيدة في اقتصادها وعلى خيراتها

19 فبراير، 2024

أشرف اليوم الاثنين، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على افتتاح معرض متيجة الجهوي في طبعته الثالثة بولاية البليدة، أين دعا الى التشمير على سواعد كل من هم في الميدان وتظافر الجهود لبلوغ الاهداف المنشودة.

وقال زيتوني في كلمة له: “اليوم، الجزائر سيدة في اقتصادها وعلى خيراتها. وذلك من التدابير الشجاعة الرامية الى تنويع الاقتصاد وحماية المنتوج الوطني. بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، انطلاقا من تكييف المنظومة التشريعية الى الاخذ بالاجراءات الادارية. والتكفل بها مع التحولات العالنبة لجعل الجزائر وجهة استثمارية جذابة بامتياز”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:“الميزان التجاري لبلادنا يشهد من 2020 تعافيا ملحوظا. من خلال تحقيق ميزان تجاري ايجابي في كل سنة بالاضافة الى المنحى التصاعدي للصادرات خارج المحروقات. التي تجاوزت 5 مليار دولار ثم 7 مليار دولار في ظرف زمني قصير”.

رمزي أحمد توميات

19 فبراير، 2024

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