زيارة ميدانية مفاجئة للمدير العام لوكالة “عدل” لموقع سيدي عبد الله

قام ليلة أمس السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره – عدل، بزيارة ميدانية مفاجئة لورشات إنجاز مشروع 13300 مسكن بسيدي عبد الله.

و كان المدير العام، حسب بيان وكالة عدل، مرفوقا بمدير مؤسسة سونلغاز، مدير اتصالات الجزائر، مدير هيئة الرقابة التقنية للبناء CTC، مدير القطب العمراني سيدي عبد الله، ممثل المدينة الجديدة سيدي عبد الله VNSA، المدير المركزي المكلف بمتابعة المشاريع، المديرة الجهوية الجزائر شرق، المدير الجهوي الجزائر غرب، مكاتب الدراسات، مؤسسات الإنجاز.

و جاءت هذه الزيارة، بهدف الوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، المتضمنة العمل بنظام التناوب 8×3، ومتابعة أدق تفاصيل عملية الانجاز، رفع أي تحفظات طرأت على الأشغال، واتخاذ كل الإجراءات الإستباقية لتفادي أي صعوبات من شأنها أن تؤخر الأشغال.

كما أكد المدير العام لوكالة عدل، على ضرورة إحترام معايير الجودة والنوعية في كل أجزاء ومراحل المشروع، وفي هذا الإطار حرص على ضرورة التنسيق بين كل المتدخلين في المشروع قصد استكمال أشغال شبكات الكهرباء والغاز، التجهيزات، الهياكل والطرقات، وعملية التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى شبكة الألياف البصرية التي حرص على أن تكون جاهزة للخدمة قبل موعد تسليم المشروع المتفق عليه.

و سمحت هذه الزيارة كذلك، بالإطلاع على مدى تقدم إنجاز أشغال التجهيزات العمومية التي تُشرف عليها مؤسسة المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وبخصوص هذه الزيارات الفجائية، أكد المدير العام، بأنها ستستمر في كل وقت وحين لهذا المشروع الهام ولبقية المشاريع الأخرى في مختلف الولايات، مشددًا بأن وكالة “عدل” لن تتسامح في الإخلال بتعليمات الوصاية أو التقاعس في تطبيقها ميدانيًا، وهنا أعطى تعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز بضرورة مضاعفة عدد العمال في الورشات من أجل إستدراك التأخر المسجل في بعض الأجزاء.

و عقد بعدها، المدير العام لوكالة عدل، إجتماعا تقنيّا ضمّ المعنيين بالمشروع قصد معرفة الوضعية التعاقدية والمالية للمؤسسات ومعالجة أي صعوبات تواجهها، بالإضافة الى تحديد نسبة تقدم الأشغال وتجديد الإلتزام باستكمال الأشغال في الآجال المتفق عليها.

و في نهاية الزيارة، جدّد المدير العام التذكير لما أشار إليه وزير السكن والعمران والمدينة، بأن الخبرات المكتسبة في إنجاز هذا العدد الكبير من السكنات، سمحت للمورد البشري بأن يحقق معادلة التوازن بين السرعة في التنفيذ والحفاظ على جودة العمل، مع تخطي جميع العقبات، داعيا الجميع لأن يكونوا في مستوى هذا التحدي لإنجاز كل المشاريع بدقة ونجاح.

شرف الدين عبد النور