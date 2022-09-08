زيارة مرتقبة للرئيس تبون إلى روسيا قبل نهاية هذه السنة

زيارة مرتقبة للرئيس تبون إلى روسيا قبل نهاية هذه السنة

أكد اليوم الخميس السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، على أن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وكشف شوفايف خلال ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة في الجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد راسل نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الشأن، مشيرا الى وجود قرار مبدئي لإجراء الرئيس تبون زيارة إلى روسيا قبل نهاية العام الحالي.

وبالنسبة للعلاقات الثنائية، لمح ذات المتحدث إلى وجود أحداث وصفها بالمهمة في انتظار العلاقات بين الجزائر وموسكو حتى نهاية العام الجاري.

واختتم السفير الروسي كلمته بالقول :”نسعى لتوسيع مجالات التعاون المدني بين الجزائر وروسيا، ونعمل جاهدين لتقوية الشراكة في الطاقة والمناجم والصناعة والأبحاث العلمية”.

ليديا كبيش

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