أكد السفير الصحراوي بالموزمبيق، ودادي أحمد الهيبة أن زيارة رئيس الجمهورية الصحرواية إلى الموزمبيق تعكس مستوى وعمق العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين والحزبين والدولتين .

وأوضح دادي أحمد الهيبة، في تصريح لوسائل الإعلام من مابوتو، أن الزيارة الرسمية التي تقود الرئيس ابراهيم غالي تعكس عمق العلاقات الثنائية المتينة التي تربط جبهة البوليساريو وحزب فريليمو من جهة والجمهورية الصحراوية والموزمبيق من جهة أخرى.

وذكر ذات المتحدث، بأن الشعب الموزمبيفي عانى من نفس الاضطهاد والإستعمار التي يعانيها الشعب الصحراوي الآن، وبالتالي هو يدرك حتما مرارة ومعاناة وقساوة الإحتلال .

كما لفت الدبوماسي الصحراوي إلى أن الزيارة هي تأكيد على حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، مبرزا أن الجميع يطمح إلى بناء إفريقيا الجديدة خالية من الإستعمار.

وتجدر الاشارة الى أز الموزمبيق تربطها علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية منذ 1982 ، حيث تعاقب على هذا البلد 8 سفراء ، ومنذ ذلك الوقت والموزمبيق تحتضن عديد اللقاءات والنشاطات حول القضية الصحراوية.

رمزي أحمد توميات

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