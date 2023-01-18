زيادات للمُتقاعدين ذوي الدخل الضعيف بداية من هذا التاريخ

أكد اليوم الأربعاء، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، إن مليونين و900 ألف متقاعد سيستفيدون من زيادات في معاشات التقاعد كإجراء استثنائي بداية من شهر مارس المقبل.

وأوضح عبدلي في تصريح له لقناة “الشروق نيوز”، أن الإجراء يخص المتقاعدين الذين لديهم معاش ضعيف، موضحا أن الإجراء استثنائي ولا علاقة له مع تثمين المعاشات كل شهر ماي من كل سنة.

وكشف ذات المتحدث، أن الفئات التي ستستفيد من زيادات في معاشات التقاعد يفوق عددهم مليونين و900 ألف شخص بأثر مالي يفوق 147 مليار دينار جزائري.

كما ستمُس الزيادات معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون ما بين 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، حيث ستتراوح قيمة الزيادة ما بين 2000 إلى 4000 دينار جزائري، وستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل وبأثر رجعي.

رمزي أحمد توميات

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