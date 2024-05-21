زهانة يُدشّن مشروع توسعة المحطة الجوية لمطار صومام عبان رمضان ببجاية
قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم، بتدشين مشروع توسعة المحطة الجوية لمطار صومام عبان رمضان، لولاية بجاية، حيث أمر بالعمل على اعطائها طابع عمراني بما يتناسب مع خاصية المنطقة.
وقام الوزير زهانة، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية بجاية، رفقة المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، بالوقوف على مدى جاهزية هذا المطار، لضمان تنقل المسافرين في أحسن الظروف، خاصة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، خلال موسم الاصطياف، حيث اطّلع الوفد على المرافق والتجهيزات التي تم وضعها، لاسيما منطقة معالجة الأمتعة، شبابيك الاستقبال، والتوجيه ومختلف إجراءات العبور، كما تم الإستماع الى شروحات متعلقة بالتدابير المتخذة في هذا الشأن.
و أكد وزير النقل، بالمناسبة، على ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية للتكفل الأمثل بالمسافرين، خاصة الأمن والسلامة بالدرجة الأولى، وشروط نظافة الأماكن ودورات المياه، وسائل الراحة والرفاهية من مقاعد الجلوس، وقاعات الصلاة، تحسين ظروف توجيه وإعلام المسافرين، تقليص مدة التكفل بالمسافرين المغادرين، الإسراع في تسليم الأمتعة للمسافرين الوافدين، مع مراعاة خاصة للمسنين والأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن تدعيم التنسيق بين مختلف المتدخلين من مصالح تسيير المطار، شركة النقل الجوي، مصالح الجمارك الجزائرية، ومصالح الأمن الوطني.
شرف الدين عبد النور