زهانة يدعو إلى تعميم الخدمات الإلكترونية على مجمل المحطات البرية

حث وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، على ضرورة تعميم الخدمات الإلكترونية على مجمل المحطات البرية المسيرة من طرف مؤسسة “سوقرال”، لما توفره من أريحية.

وجاء ذلك خلال زيارة العمل التي قادت زهانة إلى ولاية الأغواط، أين قام بزيارة رفقة والي ولاية الأغواط، فضيل ضويفي، والوفد المرافق لهما. المحطة البرية لنقل المسافرين المجاهد بن مبارك الطاهر، والتي دخلت حيز الخدمة في 03 مارس 2019.

و يتمثل نشاط الوحدة في الخدمات التي تقدمها للمسافرين من نقل وتوفير الأرصفة الخاصة بالخطوط وكذا السهر على توفير مختلف الخدمات حسي بيان لوزارة التقل

كما تم خلال الزيارة عرض باقة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها مؤسسة “سوقرال”. المتمثلة في تطبيق “محطتي” للحجز و الدفع ومختلف المعلومات المتعلقة بالرحلات ومسار الخطوط.

و دعا زهانة، إلى تعميم هذه الخدمات العصرية، على مجمل المحطات البرية المسيرة من طرف مؤسسة “سوقرال”، لما توفره من أريحية في إقتناء التذاكر و التحصل على المعلومة بنقرة واحدة مشددا على ضرورة التكفل الأمثل بالمواطنين والسهر على راحتهم.

رمزي أحمد توميات

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