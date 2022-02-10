زمور يهدد الأطباء الجزائريين بإلغاء المنافسة التي تهدف إلى استقدام أطباء أجانب

هدد يوم أمس المرشح اليميني المتطرف المثير للجدل للرئاسيات الفرنسية، إيريك زمور، بإلغاء المنافسة التي تهدف إلى استقدام أطباء أجانب.

وقال زمور خلال استظافته بتلفزيون “BFM” :”سألغي المسابقة التي تهدف إلى جلب أطباء أجانب منذ ثلاثين عاما ونحن نستقدم أطباء من الجزائر، بينما يمنع الشباب الفرنسي من التخصص بسبب ربع نقطة”

وأضاف ذات المتحدث قائلا :”لسنا بحاجة إلى هؤلاء الأطباء الجزائريين، الجزائر بحاجة إليهم أكثر منا لدينا شبابنا”.

رمزي أحمد توميات

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