زلزال مدمّر بقوة 7.8يضرب جنوب تركيا وشمال سوريا

6 فبراير، 2023

ضرب زلزال بقوة 7,8 جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، خلف المئات من القتلى وأعداد كبيرة من الجرحى والمحاصرين تحت الأنقاض، حيث تعرّضت العديد من المباني إلى الانهيار الكامل.

وإثر ذلك أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

كما أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها أن حصيلة القتلى وصلت إلى 237 قتيلا في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، فيما أحصي ثمانية قتلى في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة شمال البلاد.

وكشفت المصالح المختصة أن مركز الزلزال كان في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق)

ش.ن

6 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الإحتلال بقطاعي آوسرد 

17 نوفمبر، 2021

رئيس الجمهورية يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول بالجزائر حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري

6 ديسمبر، 2022

فرحات: تسوية كل التذبذبات التي عرفها سوق الأدوية مؤخرا

13 سبتمبر، 2022

تنظيم ندوة حول كفاح المرأة الصحراوية وحقوق الإنسان بالمكسيك

25 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: