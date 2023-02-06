زلزال مدمّر بقوة 7.8يضرب جنوب تركيا وشمال سوريا

ضرب زلزال بقوة 7,8 جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، خلف المئات من القتلى وأعداد كبيرة من الجرحى والمحاصرين تحت الأنقاض، حيث تعرّضت العديد من المباني إلى الانهيار الكامل.

وإثر ذلك أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

كما أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها أن حصيلة القتلى وصلت إلى 237 قتيلا في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، فيما أحصي ثمانية قتلى في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة شمال البلاد.

وكشفت المصالح المختصة أن مركز الزلزال كان في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق)

ش.ن

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