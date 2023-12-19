زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال غربي الصين و يخلف أزيد من 100 قتيل

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، أمس الإثنين، محافظة إثنية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، أدى إلى مقتل 111 شخصا في قانسو ومقاطعة تشينغهاي المجاورة، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

ووقع الزلزال حسب ذات المصدر، في الساعة 11:59 مساء أمس الإثنين، على عمق 10 كيلومترات، حيث تقع بلدة ليوقو، مركز الزلزال، على بعد حوالي 8 كيلومترات من محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو.

و تسبب الزلزال “نقلا عن شهود عيان”، حسب بيان وكالة “شينخوا”، في أضرار للمنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى، وشهدت عدة قرى انقطاعا للتيار الكهربائي وإمدادات المياه.

و أضافت الوكالة في بيانها، ” وأرسلت مديرية مكافحة الحرائق والإنقاذ بالمقاطعة 580 من رجال الإنقاذ و88 شاحنة إطفاء و12 من كلاب البحث والإنقاذ وأكثر من 10000 مجموعة من المعدات إلى منطقة الكارثة”.

كما أوقفت هيئة السكك الحديدية قطارات الركاب والشحن التي تمر عبر منطقة الزلزال وأمرت بإجراء بفحوصات السلامة لمسارات السكك الحديدية، يختم بيان وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

شرف الدين عبد النور

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