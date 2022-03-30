زغدار يشرف على تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية نحو السنغال

زغدار يشرف على تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية نحو السنغال

أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار، على انطلاق عملية تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية من إنتاج المجمع الصناعي “جي أس بي إليكتريك” نحو السنغال.

وأكد زغدار على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية مستغانم، على أن قطاع الصناعة الكهربائية الوطني هام و له فرص واعدة في الأسواق الإفريقية”

وأورد ذات المتحدث، أن هذه الشعبة الاستراتيجية المتوفرة على 158 وحدة صناعية من شأنها المساهمة في رفع قيمة الصادرات الوطنية خارج المحروقات من 5 إلى 7 مليارات دولار سنويا.

كما أوضح وزير الصناعة أنه بإمكان هذه المنتوجات ذات الجودة و النوعية العالية أن تقلص الواردات المقدرة ب 3.4 مليار دولار سنويا بنحو 1 مليار دولار

ليديا كبيش

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