زغدار يشرف على تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية نحو السنغال

30 مارس، 2022

أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار، على انطلاق عملية تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية من إنتاج المجمع الصناعي “جي أس بي إليكتريك” نحو السنغال.

وأكد زغدار على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية مستغانم، على أن قطاع الصناعة الكهربائية الوطني هام و له فرص واعدة في الأسواق الإفريقية”

وأورد ذات المتحدث، أن هذه الشعبة الاستراتيجية المتوفرة على 158 وحدة صناعية من شأنها المساهمة في رفع قيمة الصادرات الوطنية خارج المحروقات من 5 إلى 7 مليارات دولار سنويا.

كما أوضح وزير الصناعة أنه بإمكان هذه المنتوجات ذات الجودة و النوعية العالية أن تقلص الواردات المقدرة ب 3.4 مليار دولار سنويا بنحو 1 مليار دولار

ليديا كبيش

30 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات البكاري أوسرد والمحبس

9 نوفمبر، 2021

رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي

18 يوليو، 2021

إحباط محاولات هجرة سرية ل 52 شخص خلال أسبوع

25 أغسطس، 2021

إحصاء أزيد من 850 نقطة سوداء مهددة بخطر الفيضانات

8 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: