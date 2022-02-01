زغدار يبحث سبل التعاون الصناعي من السفير الإيطالي 

استقبل اليوم الثلاثاء وزير الصناعة، أحمد زغدار، سفير إيطاليا لدى الجزائر، جيوفاني بولييزي، أين تم بحث واقع وآفاق التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر وإيطاليا، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.

ووفقا لنص البيان، فقد أبرز الطرفان العلاقات الوطيدة والاستراتيجية بين البلدين على المستوى السياسي وكذا الاقتصادي.

كما أبدى المسؤولان إرادة الجزائر وإيطاليا لتعزيز وتكثيف تعاونهما وشراكتهما الاقتصادية والصناعية من خلال مشاريع استثمارية مثمرة.

ومن جهته دعا زغدار المؤسسات الإيطالية، المكونة أساسا من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى الاستثمار في الجزائر وتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية عبر شراكات رابح-رابح من خلال تجسيد مشاريع في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية، الصناعات الميكانيكية وصناعات النسيج.

وبدوره، أبدى السفير الإيطالي الاهتمام الكبير لمؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر لاسيما في مجالات الصناعات الميكانيكية، الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة والمناجم.

رمزي أحمد توميات

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