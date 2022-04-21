كشف اليوم الخميس وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قانون الإستثمار الصناعي محل الإثراء سيصدر رسميا شهر جوان من هذه السنة.

وأوضح زغدار على هامش زيارة عمل و تفقد لقطاعه بولاية بجاية أن مسودة قانون الإستثمار الجديد سيكون ثابت أي بمنظور بعيد الامد عكس القوانين السابقة التي أثرت على واقع الإستثمار بالنظرة الجديدة مما تتطلب مراجعة جل بنود قانون الإستثمار أخذا بعين الإعتبار كل ما طرح مع الشركاء الإقتصاديين الصناعيين.

و أضاف ذات المتحدث، ان صدور قانون الإستثمار الجديد الذي سيرى النور خلال منتصف هذه السنة سيكون متبوعا بالإعلان عن دخول حيز النشاط للوكالة الوطنية للإستثمار الصناعي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وذلك من أجل المرافقة الجدية و المثمرة للمتعاملين الصناعيين نحو أفاق الرفع من مستوى النمو الإقتاصدي ببلوغ 15بالمائلة مع نهاية السنة الحالية.

رمزي أحمد توميات

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