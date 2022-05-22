كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن شركات عالمية ستدخل سوق صناعة السيارات في الجزائر بعد إعداد قانون الاستثمار الجديد، مبرزا أن نسبة الإدماج ستكون جد عالية.

وقال زغدار، لدى القائه لكلمة خلال إشرافه على إطلاق نظامي استيراد خطوط ومعدات الإنتاج اليوم، أن :”القطاع الصناعي في الجزائر يعرف حركية كبيرة مؤخرا رغم الركود الذي يطبع الوضع العالمي في هذا المجال”.

وأوضح ذات المتحدث، أن المرحلة الأولى من السنة الحالية طبعها العمل على تحفيز القطاع الحكومي سواء بالنسبة للولاة أو وسطاء الجمهورية لحلحلة العراقيل، مراهنا على تحقيق هدف جعلها سنة اقتصادية بامتياز.

كما أشار وزير الصناعة، الى أن رفع العراقيل عن المشاريع والمقدرة بـ866 مشروع صناعي وجرد 515 مشروع سيسمح باستحداث 52 ألف منصب شغل، وتحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي راهن عليها رئيس الجمهورية والمتوقعة ما بين 10-15 بالمائة خلال السنة الجارية.

وفيما يتعلق بنظامي استيراد خطوط ومعدات الإنتاج، فأكد نفس المسؤول على أن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، خاصة أن تم ضبطه وفقا لمعايير وطنية.

إذ أن استيراد المعدات يقتصر على تلك التي لا يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات، إلى جانب المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر، يضيف زغدار.

كما أشار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، الى أن استيراد المعدات الفلاحية يتم برخصة من الجمارك وسيتم إعفاؤها من الحقوق الجمركية.

ليديا كبيش

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