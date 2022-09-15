زغدار: الشروع في عملية إحصاء العقار الصناعي

15 سبتمبر، 2022

تم الشروع في عملية إحصاء العقار الصناعي، بغرض الوقوف على الإمكانات المتوفرة ونشر البيانات اللازمة على مستوى المنصة الرقمية لوزارة الصناعة، حسبما أعلن عنه وزير القطاع.

وأوضح وزير الصناعة، أحمد زغدار، في تصريح على هامش زيارته الميدانية لولاية تلمسان أمس، أن البيانات ستكون متاحة لجميع المستثمرين الباحثين عن عقارات لتجسيد مشاريعهم.

وأكد ذات المتحدث، أن المنصة ستضمن الشفافية في تسيير الاستثمار، متعهدا بمرافقة المستثمرين لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح بإعادة الثقة بين مختلف الشركاء.

ومن جهته، كشف مدير الصناعة لولاية تلمسان، عن استرجاع 251 هكتار من العقار الصناعي، مؤكدا أنه سيتم توجيهـه لمن يستثمر فقط.

رمزي أحمد توميات

15 سبتمبر، 2022

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