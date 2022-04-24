أكد زعيم الحزب الشيوعي الإسباني، إنريكي سانتياغو، على موقف كل القوى السياسية المنضويّة تحت لواء أونيذاس بوذيموس، وعزمها على مواصلة العمل لتنضمّ إسبانيا الى صفوف المجتمع الدولي والتقيّد بقرارات مجلس النواب دفاعا عن حلّ يتطابق مع قرارات الأمم المتحدة وحق تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وقال إنريكي خلال لقاء جمعه مع ممثل جبهة البوليساريو باسبانيا عبدالله العرابي بمقر تمثيلية الجبهة بمدريد أنه:” لا موقف خارج مواقف الأجهزة الرسمية الإسبانية، ولا محيد عن ما تبنّاه مجلس النواب الإسباني بشكل واضح ولا غبار عليه، وعلى هذا الأساس، يوضح المسئول الإسباني، لا مفرّ من إستحضار أن الجمهورية الصحراوية يعترف بها اليوم أكثر من 80 دولة عبر العالم”.

وبدوره، شكر الممثل بإسبانيا ما عبّر عنه كاتب الدولة الإسباني بإسم الحزب الشيوعي من مواقف التضامن من لدن هذا الأخير طوال مسيرة الشعب الصحراوي من أجل الإستقلال.

أما بخصوص العلاقات الحالية مع الحكومة الإسبانية، أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن الإتصالات تجري حاليا مع جميع القوى السياسية الإسبانية ومختلف المنظمات لحمل الحكومة المركزية على الرجوع الى توجيهات الأمم المتحدة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...