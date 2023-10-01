زعلاني يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية

1 أكتوبر، 2023
زعلاني يستقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، اليوم، بمقر المجلس، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، هشام آل الشيخ، والوفد المرافق له.

وبالمناسبة، أوضح زعلاني أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الانسان وهيئة حقوق الإنسان السعودية، مشيرا الى أنه تم تبادل الأفكار ووجهات النظر بخصوص عديد القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، على غرار الحق في التنمية، مبرزا في هذا الصدد أن الجزائر تناضل من أجل إعلان الحق في التنمية وتحويله إلى اتفاقية ملزمة.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي والمتواصل وكذا تبادل الزيارات بما يتماشى مع قيم البلدين وبما يخدم موقفهما على الساحة الدولية.

شرف الدين عبد النور

1 أكتوبر، 2023

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