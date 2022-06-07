زرواطي : الجزائر اليوم بحاجة إلى لمّ الشمل وتكوين جبهة داخلية قوية

زرواطي : الجزائر اليوم بحاجة إلى لمّ الشمل وتكوين جبهة داخلية قوية

أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، فاطمة الزهراء زرواطي، على أن الجزائر بحاجة اليوم إلى مبادرة لم الشمل وإلى تكوين جبهة داخلية قوية لمواجهة مختلف التحديات.

وأفادت زرواطي، في تصريح لها عقب إستقبالها من طرف رئيس الجمهورية، أن اللقاء كان ثريا جدا، حيث تم خلاله التطرق إلى العديد من المسائل المتعلقة بانشغالات المواطنين وكذا ملف الإستثمار في العديد من القطاعات.

وأكدت ذات المتحدثة، أن الفرصة كانت سانحة للتطرق مع الرئيس تبون حول حاجة الجزائر اليوم الى مبادرة لم الشمل وإلى جبهة داخلية قوية يمكن من خلالها رفع مختلف التحديات.

و في هذا الصدد، دعت رئيسة الجزب إلى فتح حوار يعنى بكافة إنشغالات المواطنين، مشددة على أهمية بناء إقتصاد وطني يساهم في خلق الثروة وإنشاء مناصب شغل جديدة حتى تكون للجزائر مناعة قوية للتصدي لأي أزمة قد تواجهها.

كما لفتت المتحدثة، إلى أن المشاورات التي يجريها الرئيس تبون مع الطبقة السياسية هي آلية مهمة للحوكمة السديدة. مضيفة بالقول: “نعتبر هذا اللقاء سنة حميدة يمكن من خلالها للطبقة السياسية أن تعكس حقيقة هذا المجتمع وتهتم بأولوياته”.

وأبرزت زرواطي، أن الدبلوماسية الجزائرية تعرف عودة قوية وينتظر منها القيام بأدوار كبيرة على المستويين الاقليمي والدولي، مؤكدة على أن الألوية اليوم هي لبناء جزائر قوية يكون فيها الإهتمام بالوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

ليديا كبيش

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