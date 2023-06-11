زرب: أكثر من 5980 محبوس يجتازون إمتحانات البكالوريا

يجتاز 5989 مترشحا من نزلاء مؤسسات إعادة التربية والتأهيل عبر الوطن لإجتياز إمتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023.

وجاء ذلك خلال اشراف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب على انطلاق إمتحانات البكالوريا لفائدة فئة المحبوسين من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالأغواط.

وقال زرب أن 5.989 محبوسا بالمؤسسات العقابية عبر الوطن يجتازون هذه الإمتحانات. من بينهم 143 إناث موزعين على ست شعب على مستوى 48 مؤسسة عقابية. معتمدة كمركز إمتحانات بإشراف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية.

واوضح ذات المتحدث، أن المترشحين تم تأطيرهم خلال هذه السنة الدراسية من طرف 1.104 أستاذا. منهم 174 أستاذا تم إدماجهم في إطار عقود ما قبل التشغيل. مشيرا إلى أن عدد المحبوسين الذين اجتازوا إمتحانات شهادة التعليم المتوسط “دورة جوان 2023” بلغ 5.404 محبوسا من بينهم 53 إناث.

في حين أشاد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهود المبذولة لتحضير الشروط التنظيمية المطلوبة لإجراء هذه الإمتحانات. مؤكدا أن اختيار ولاية الأغواط لإطلاق الامتحانات لفائدة هذه الفئة يأتي لكونها إحتلت المرتبة الأولى وطنيا العام الماضي في نتائج شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأشار نفس المسؤول، إلى أنه سجل خلال الموسم الحالي 2022/ 2023 ما لا يقل عن 32.457 محبوسا في التعليم عن بعد. و6.567 محبوسا في فصول محو الأمية و66 محبوسا في التعليم العالي. ليبلغ المجموع الكلي للمحبوسين المسجلين بمختلف أطوار التعليم 39.090 محبوسا على المستوى الوطني.

كما سجل بذات الموسم في التكوين المهني والحرفي 62.007 محبوسا منهم 60.338 محبوسا في التكوين المهني و1.669 محبوسا في التكوين الحرفي.

رمزي أحمد توميات

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