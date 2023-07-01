زبدي: المشكل الكبير يوم العيد نوعية الخدمات وليس نسبة المداومة

أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أنّ، نسبة المداومة المسجلة خلال عيد الأضحى المقدرة بـ 99 بالمائة، هي نسب حقيقية.

وحسب زبدي فان هذه النسب جاءت نتيجة صدور المنشور التنفيذي الخاص بإلزامية المداومة تحت طائلة العقوبات الثقيلة، موضحا أنّ الإشكال ليس في النسبة المسجلة، بل في تقديم الخدمة، قائل

وقال زبدي قي حوار مع موقع “سبق برس’ “إنّ فتح مخبزة من المفترض أنّه يساوي وفرة الخبز، وفتح محل الخضروات يعني وفرة الخضر والفواكه، ولكن هذه الوضعية ليست عامة، حيث هناك من التجار من يفتحون محلاتهم ولا يقدمون الخدمة المطلوبة.

وأاضاف ذات المتحدث بالقول: “أعتقد أنه لابد من إعادة النظر في بداية سلسلة التوزيع، وليس في نهايتها لأنه هذا الأمر مازال في حاجة إلى عملية ترقيع، تحيين وتحسن، حتى يتمكن المستهلك من إشباع حاجياته خلال الأعياد”.

وأرجع رئيس المنظمة عدم توفر المواد خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه ومادة الخبز إلى مشاكل في عملية التموين طالما أنّه بعض الفضاءات الخاصة ببيع الجملة ليست مفتوحة.

وشرح نفس المسؤول، سبب وقوع الخلل في عملية تقديم الخدمة للزبائن خلال أيام العيد قائلا:” على سبيل المثال فيما يخص المخابز المداومة، تصنع مثلا سلة أو سلتين لتفادي العقوبة قبل مرور أعوان الرقابة.

وبالتالي لا يواصل تقديم الخدمة، لأنه من المفترض أن يعوض 6 أو 7 مخابز أخرى ومن المفروض يكون انتاجه مضاعفا حسب الكمية المطلوبة وهذا الأمر لا نراه.

ليديا كبيش

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