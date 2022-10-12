زبدي: أسعار السيارات ستنخفض بـ30 بالمائة

12 أكتوبر، 2022

قال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إن أسعار السيارات ستنخفض بـ30 بالمائة.

وأوضح زبدي أن هذه النسبة ستكون بمجرد ظهور النتائج الأولى لتطبيق الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار ذات المتحدث الى ان الاجراءات تتمثل في الترخيص للمواطنين باستيراد سيارات تقل عن ثلاث سنوات. ومصنعيها الاجانب باستيراد الجديدة لتسويقها في الجزائر. واستكمال دفتر الشروط المتعلق بوكلاء السيارات قبل نهاية 2022. على غرار، التوقيع على الاتفاقيات مع كبار المصنعين أو بداية عمليات استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات.

وأكد رئيس ابجمعية، أن هذه الاجراءات التي تمس ثلاثة محاور هامة، ستساهم في تسوية وضعية السوق في الجزائر بعد عدة سنوات من توقف الاستيراد”. مما “تسبب في نقص قدر بمليون سيارة وارتفاع للأسعار بلغ مستويات قياسية”.

كما أعرب زبدي عن تفاؤله بخصوص التطبيق السريع لهذه القرارات. مشيرا إلى وجود ارادة سياسية صادقة من أجل غلق هذا الملف

ليديا كبيش

12 أكتوبر، 2022

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