ريال مدريد يهزم دورتموند و يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة 15

فاز النادي الملكي الاسباني ريال مدريد، اليوم، على فريق بروسيا دورتموند الألماني، بثنائية نظيفة، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جرت وقائعه بملعب ويمبلي، بالعاصمة لندن.

و سجّل أهداف الفريق المدريدي، كل من المدافع داني كارفاخال، في الدقيقة 74، و المهاجم فينيسيوس جونيور في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة على وقع هاته النتيجة.

وبفوزه اليوم، يكون ريال مدريد، قد أضاف إلى خزائنه، اللقب الـ 15 في تاريخه، متربعا على عرش الفرق التي تُوجت بدوري أبطال أوروبا.

شرف الدين عبد النور