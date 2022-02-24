روسيا تحضر من نشر فيديوهات مفبركة تظهر سقوط قتلى بين المدنيين في أوكرانيا

أصدرت اليوم الخميس وزارة الدفاع الروسية، بيانا حول العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا، حذرت من أنه تم تحضير فيديوهات مسبقة لفبركة سقوط قتلى بين المدنيين في أوكرانيا. ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف،انتباه وسائل الإعلام إلى أن الأمن الأوكراني، يعمل على تنفيذ استفزازات على غرار تلك التي قامت بها الخوذ البيضاء.

وكذف كوناشينكوف، أنه تم في مدن أوكرانية تصوير فيديوهات مفبركة تظهر وقوع ضحايا جماعية بين السكان المدنيين في أوكرانيا، ويتم نشر مقاطع الفيديو هذه عبر قنوات تديرها السلطات الأوكرانية في تلغرام وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح ذات المتحدث، أن هدف الفيديوهات المفبركة هذه والتي سيتم بثها على القنوات التلفزيونية الغربية يتمثل في اتهام روسيا بتنفيذ ضربات عير انتقائية وغير متناسبة لتخويف السكان المدنيين.

وشدد المسؤول الروسي، على أن القوات المسلحة الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية وأن السكان المدنيين لا يتعرضون لأي خطر. فيما تقوم الأسلحة عالية الدقة بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...