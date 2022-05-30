سلطت قناة تلفزيونية إسبانية الضوء على حقائق ميدانية من خلال إنجاز روبورتاج حول إحدى العمليات العسكرية للجيش الصحراوي ضد قواعد قوات الإحتلال المغربي خلف الجدار الرملي الفاصل، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ووفقا المصدر، فقد رافق فريق اعلامي من قناة “تيليسينكو” (القناة الخامسة) الإسبانية، وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي إلى الخطوط الأمامية في إحدى الهجمات التي نفذها، مستهدفا تخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي، حيث نقل صورا حية عن المشهد في سياق سلسلة الهجمات المتتالية.

وقال فريق القناة أن الجيش الصحراوي وافق على طلب مرافقته في مهمة عسكرية على طول الجدار الرملي الذي يفصل الأراضي المحتلة عن الأراضي الصحراوية المحررة.

وتابع الفريق أنه بعدما تلقى اتصالا من الجيش، تم ارسال سيارة لتقله الى مواقع العمليات، و اضطر إلى “إطفاء الهواتف المحمولة وحتى أضواء السيارات من أجل الأمان”، مع دخولهم واحدة من “أكثر المناطق سخونة في العالم”.

وأضطر الوفد الإعلامي إلى تغيير السيارات “من أجل الأمان”، ليحضر بعد ذلك انطلاق العمليات العسكرية للجيش الصحراوي، ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، كما استغل الفرصة ليستجوبأ عالي حمودي ، قائد الناحية العسكرية السادسة في جبهة البوليساريو.

ليديا كبيش

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