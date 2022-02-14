رمطان لعمامرة يُجري محادثات ثرية مع نائب وزير خارجية هندوراس

أجرى اليوم الإثنين ،وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمطان لعمامرة محادثات مع نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس.

وأورد لعمامرة، في تغريدة على موقع “تويتر” :”أجريت اليوم محادثات ثرية مع نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس، توراس جيراردو”

وتمحورت هذه المحادثات، حول مستقبل علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين بلدينا، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي ومستجدات الأوضاع في افريقيا وأمريكا اللاتينية.

رمزي أحمد توميات

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